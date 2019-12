Ufo a Dossobuono? Per l'associazione ufologica è un probabile aereo

L'A.R.I.A., associazione ricerca italiana aliena, costituita dall'ufologo Angelo Maggioni e da Antonio Bianucci con la collaborazione esterna di ex appartenenti militari, è rimasta incuriosita dal video sul presunto avvistamento di ufo a Dossobuono pubblicato giorni fa su Youtube. Il video è stato anche esaminato dall'associazione, per scoprire se ciò che era stato ripreso poteva essere davvero catalogato come un ufo, ovvero come un oggetto volante non identificato.

Per poter giungere ad conclusione, che noi riteniamo consona e credibile - scrive A.R.I.A. - abbiamo confrontato il video e di conseguenza l'oggetto ripreso con i tanti oggetti filmati nei pressi di un aeroporto. Questo perchè nelle vicinanze di Dossobuono si trova l'aeroporto Valerio Catullo.

Comparando il filmato con video di arrivi e partenze di aerei sia dall'aeroporto di Nizza che di Genova, si possono notare delle similitudini: l'oggetto si alza in volo, sembra stazionare e poi virare a sinistra dello schermo per allontanarsi definitivamente. Nella fase di atterraggio e di decollo, per un periodo di qualche chilometro, gli aerei con scarsa luminosità azionano un faro che si trova centralmente e di potenza luminosa elevata. Questo faro acceca la visione ad occhi nudi delle luci di posizione laterali, solitamente bianche e rosse facendo sembrare un'unica palla luminosa in movimento.

Inoltre, essendo quella di Dossobuono una ripresa notturna, è verosimile pensare che se fosse stato un oggetto sconosciuto riconducibile ad ufo, sarebbe stato ripreso il suo arrivo e non solo la sua partenza.