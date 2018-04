Vagoni affollati in direzione di Verona per il Vinitaly: disagi per i pendolari

Sono numerose le persone che in questi giorni si muovono verso Verona per partecipare a Vinitaly, il Salone Internazionale del vino e dei distillati che si tiene in fiera, provocando alcuni "naturali" disagi.

Nella mattinata di lunedì infatti sono stati numerosi i veronesi loro malgrado coinvolti nelle code che uscivano dai caselli di Sommacampagna e Verona Sud, ma anche per chi ha preso il treno la situazione non sembra essere stata delle più facili.

Treni Freccia esauriti e regionali strapieni per raggiungere il Vinitaly. Regionale Bologna - Verona delle 8.10: condizioni dei poveri passeggeri costretti ad un viaggio in piedi e ammassati come sardine. Esauriti anche gli spazi tra i comunicanti dei vagoni!

E ancora:

Regionali stracolmi e frecce esaurite.

Sono le segnalazioni giunte alla nostra redazione, corredate anche di foto, da parte di un pendolare che si è trovato ad affrontare la calca diretta nella città di Romeo e Giulietta.