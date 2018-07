Sporcizia e allagamento nel sottopassaggio di Via Porto San Michele

La denuncia di un lettore:

«Volevo segnalare come ormai da mesi regna la sporcizia nel sottopassaggio di Via Porto San Michele, tutte le griglie di deflusso sono intasate e piene di sporcizia. Il problema principale di questo degrado è che ogni volta che avvengono delle precipitazioni anche lievi il sottopassaggio si allaga rendendolo impraticabile per giorni! Ho segnalato il degrado all'AMIA che mi ha risposto di non avere i mezzi per intervenire, ho segnalato la situazione anche all'urp del comune ma con un rimbalzo di responsabilità la situazione è inalterata da mesi».