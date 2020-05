Spazzatura infetta?

La segnalazione di un lettore:

«Stiamo tutti noi vivendo un momento veramente difficile a causa del coronavirus si può anche capire che ogni tanto tutti noi possiamo a volte essere disattenti, ma in questo momento sarebbe veramente bello collaborare assieme per cercare di sconfiggere questa brutto male, o no? Invece girando per il mio quartiere ho notato guanti abbandonati ovunque! Qualsiasi via che ho percorso e guardato come minimo ho trovato o dei guanti o qualche mascherina chirurgica per terra, nell'erba, ecc., senza contare che quasi la metà delle persone non sono protette da mascherine avendole abbassate o non avendole affatto, ho posto la questione al Nostro sig sindaco Avv. Sboarina di Verona riguardo alla mancanza di rispetto delle regole degli assembramenti ecc., e prontamente mi ha risposto, i controlli sono aumentati e per questo lo ringrazio caldamente. Il Sindaco mi ha inoltre incoraggiato a collaborare anche con delle segnalazioni se necessario alle forze dell'ordine o per telefono o email, spero che tutti capiscano che se si vuole uscire da questa crisi l'igiene ambientale e personale sono fondamentali».