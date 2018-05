Una lettrice segnala scritte fasciste vicino al Polo Zanotto: "Spaventoso"

Le possibili derive fasciste sono al centro della discussione politica di questi tempi, con Il Post che in questi giorni ha dedicato un articolo alla nostra città dal titolo: "Verona, dove comanda l'estrema destra".

Preoccupata dalle scritte apparse sui muri del capoluogo, una nostra lettrice ci ha segnalato questa situazione, documentandola con una fotografia.

Da qualche giorno, in via San Francesco, la via in cui si trova una delle entrate alla sede universitaria del polo Zanotto, sono comparse scritte di questo tipo. Ci tengo a segnalare ciò che accade a Veronetta, perché a mio avviso è spaventoso che ci siano soggetti, nel 2018, che vanno in giro ad imbrattare muri scrivendo oscenità di questo genere, tanto più se lo fanno vicino ad una sede universitaria, istituzione dedicata alla conoscenza, al confronto e al fermento culturale.