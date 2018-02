La carrozza d'oro - pranzo e caccia al tesoro al Castello di Bevilacqua

Dopo il successo dell’evento dello scorso 15 ottobre, Play the City torna al Castello di Bevilacqua con una caccia al tesoro indimenticabile. È la volta di una caccia al tesoro in uno scenario d’eccezione: il Castello Bevilacqua a Bevilacqua, Verona. Una vera residenza medievale, recuperata da Gabriele Cerato nel 1990 quando era ancora in rovina, restaurata negli ultimi anni e tornata ad un rinnovato splendore dall’anno 2000.

Inizia infatti la collaborazione di Play the City con il Relais Castello Bevilacqua per una serie di eventi che faranno viaggiare nel tempo i partecipanti. Bambini, ragazzi e adulti domenica 15 ottobre potranno addentrarsi nei saloni dell'antica magione per fare luce su un mistero legato alla leggendaria Carrozza d'Oro.

A quanto pare la Carrozza sarebbe stata nascosta qui dalla contessa Felicita Bevilacqua La Masa, proprietaria del castello tra la fine dell'800 e del '900 e importante mecenate. Gli amanti dell’arte la conosceranno come fondatrice della Galleria internazionale d’arte moderna di Ca’ Pesaro, a Venezia. La caccia al tesoro è organizzata a squadre: si aggiudicherà la vittoria quella che riuscirà a svelare l'arcano racchiuso da queste antiche mura. Ma anche le altre squadre non resteranno a bocca asciutta: il Relais Castello Bevilacqua ha organizzato per tutti un delizioso pranzetto in collaborazione con Play the City.

Ecco il programma della giornata: Ore 12.30 Pranzo servito nelle sale del Castello Bevilacqua e spiegazione del gioco Ore 14.30 Caccia al tesoro

Menu

Antipasto

Prosciutto crudo veneto DOP con sformatino di finferli e spuma di Morlacco e mirtilli

Primo piatto

Risotto con lime, burrata pugliese e pepe rosa

Secondo piatto Trancetto di filetto di maialino su letto di spinaccino con cuore di robiolino profumato al tartufo e punti di patate al forno

Caffè Acqua e vino compresi

Ore 16.00 Dolci del castello in attesa della classifica

Ore 16.30 Proclamazione e premiazione della squadra vincitrice

Prezzo a persona € 49.00 Bambini 7-9 anni €39,00 Bambini 4-6 anni €20,00 Bambini 0-3 anni GRATUITO

Per l’iscrizione basta compilare l’apposito modulo nel sito web del Relais Bevilacqua.

Per informazioni: info@playthecity.it Gli strumenti richiesti sono l’astuzia e l’immaginazione... al resto pensa Play the City.