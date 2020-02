La segnalazione di un cittadino: «L'inciviltà non ha limiti»

La segnalazione di un lettore:

«Questa mattina assieme a mia moglie ho percoso a piedi gli ultimi cento metri di via Montorio dove sbocca su Via Colonnello Fincato e abbiamo notato feci canine abbandonate sul marciapiede dentro il sacchetto, dall'altra parte della strada rifiuti di un banchetto fuori dai cassonetti, senza contare che nelle vie interne diversa spazzatura cartacea è stata abbandonata per terra tipo: pubblicità, bottiglie di birra vuote ecc., ultimamente si trovano spesso per il quartieri molti di questi sacchetti per la raccolta delle feci abbandonati un po' ovunque, sopra ad alcuni alberi stile natalizio li abbiamo visti appesi, soprattutto dentro il canale del torrente del progno della val Pantena vicino al cinema Alcione gettate sotto il ponte a pochi metri dai cestini di ferro, speriamo di non trovarceli nella cassetta della posta visto l'andazzo!»