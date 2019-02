Fabio Baronti presenta il suo libro "Insegnaci come si vola"

Mercoledì 20 febbraio, alle ore 21:00, Fabio Baronti presenterà il suo libro "Insegnaci come si vola" nell'appuntamento culturale dedicato agli autori ogni mercoledì presso la Biblioteca Comunale Don Lorenzo Milani. Ispirato a momenti di vita realmente vissuti dall’autore, il libro racconta la storia di un maestro delle scuole elementari, un uomo illuminato, rivoluzionario, al quale non piaceva impartire lezioni, ma fare leva sulla propria passione stimolando la curiosità dei bambini. "Insegnaci come si vola" è un racconto corale e generazionale, un libro per chi l'istruzione l'ha ricevuta, per chi l'istruzione l'ha data, per chi sta ancora dando un'istruzione, ma soprattutto per chi non ha ricevuto solamente un'istruzione, ma un esempio di valori di vita universali. Il veronese Baronti con questo suo esordio letterario ha di recente ottenuto il "diploma d'onore, merito e di significativa importanza settoriale" all'interno del Premio Letterario Città di San Giuliano Milanese, indetto dall'associazione culturale "Il Picchio".