Degrado sulle mura magistrali, la denuncia di un cittadino: "Rifiuti e graffiti"

Gentili Assessori, una breve (e non esaustiva) galleria fotografica dello stato di degrado dell'area di San Zeno in Monte - Castello San Felice (mura magistrali collina sinistra Adige - circoscrizione prima Comune di Verona).

Inizia così la missiva di un cittadino, Maurizio Benassuti, indirizzata all'amministrazione comunale per denunciare le condizioni in cui versano le mura magistrali. Il tutto documentato con una serie di scatti fotografici.

Molti, moltissimi i cittadini veronesi giovani ed anziani dei quartieri limitrofi e non solo che frequentano quotidianamente questo fazzoletto di verde collinare pubblico inserito tra le mura, anche qualche turista che prosegue la passeggiata da Castel S. Pietro (..sbigottito per il degrado..) il tutto, nel periodo primaverile ed estivo, in questa edificante "cornice".