La denuncia di un nostro lettore:

«Da qualche settimana è in costruzione un mega magazzino alto 40m da parte a Pastrengo. L'impatto ambientale di questo cubo é a dir poco devastante. Mi chiedo come si possa autorizzare una struttura di questo tipo ad un passo dal lago a ridosso delle colline di Pastrengo in una zona che dovrebbe essere tutelata paesaggisticamente. Giá con la costruzione precedente avevano disrutto il panorama che si vede da Pastrengo adesso si sono superati. Essendo visibile dalla A22 e dalla Gardesana é un pessimo biglietto da visita per il nostro territorio».