«Amo cucinare e in questo periodo di reclusione in casa è stato un modo per alleggerire le giornate casalinghe. Ho pensato di realizzare una crostata di confettura per rendere omaggio alla nostra bella Verona riprendendo uno dei suoi simboli più noti, l'Arena». Così una nostra lettrice che ci ha inviato le immagini che ritraggono la sua opera culinaria.