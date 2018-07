"Crateri stradali" a Verona, la segnalazione e la protesta di un lettore

Indispettito, per non dire arrabbiato, un nostro lettore ci ha inviato una serie di fotografie che ritraggono alcune vie cittadine il cui manto stradale presenterebbe diverse criticità:

«Invio alcune foto appena scattate - scrive Marco - relative al manto stradale indegno di piazza Simoni/via Città di Nimes e di Stradone Porta Palio nel tratto tra Castelvecchio e via Scalzi. Qui, addirittura, hanno avviato oggi i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale invece che riasfaltare: come dire, soldi pubblici buttati via! Allego inoltre foto di questa primavera dell'ultimo tratto di via del Risorgimento, prima del ponte, ad oggi ancora non sistemato.

Invito poi la redazione a fare delle foto della circonvallazione Oriani, che versa in condizioni davvero indecenti ed è pericolosissima. Altro grave pericolo in via Pontida, dopo ponte Risorgimento, con la strada tutta rialzata dalle radici degli alberi posti tra le due carreggiate. Faccio presente che tutte queste criticità sono state segnalate numerose volte ai competenti uffici comunali ed all'Assessore, eppure nulla si muove».