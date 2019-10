Un calcio al bullismo All'Agsm Olivieri Stadium di Verona

All'AGSM Olivieri Stadium di via Sogare a Verona sabato mattina, 12 ottobre 2019, avrà inizio la manifestazione alle ore 9. Una mattinata di festa e solidarietà. L’ambientazione dello stadio con la partita di calcio vuole rinforzare il grande aiuto che lo sport e il gioco di squadra possono dare al contrasto al bullismo.

Le squadre dell’ItalianAttori ed ex calciatori Hellas Verona sono nate con lo scopo di creare eventi di sensibilizzazione e solidarietà. Sarà anche l’occasione per incontrare attori italiani, protagonisti di famose serie televisive, e gli ex giocatori Hellas Verona.

Tra gli eventi prima della partita: la testimonianza di Erika Defendi (mamma coraggio) e la dimostrazione dei cani antidroga della polizia di Stato.