Buche in circonvallazione Maroncelli e Oriani. «Un rally cittadino»

In circonvallazione Maroncelli, le buche stradali rattoppate alla meno peggio continuano a sfaldarsi, altre buche non sono mai state attenzionate ed altre ancora sorgono nuove ad ogni inverno.

Questa la segnalazione di un cittadino di Verona, accreditata anche da una serie di fotografie. E anche le condizioni di circonvallazione Oriani sono, per il cittadino, «forse anche peggiori».

Sono anni che vengono mandate segnalazioni in proposito al Comune - prosegue il segnalatore - ma nessuno mette in opera un intervento di riasfaltatura integrale (magari verificando la qualità del lavoro a distanza di tempo). Anzi, non si fanno nemmeno i rattoppi per l'emergenza.