Borgo Trento, buche e crepe stradali in via dei Mille e in via Pontida

Buche e crepe stradali a Borgo Trento. La segnalazione giunge da un nostro lettore che ha scattato qualche foto in via dei Mille e nei pressi dell'incontro tra via Pontida e via Da Vico.

"Via dei Mille da almeno sei-sette anni è in condizioni disastrate con profondi crateri e crepe nell'asfalto, senza che le varie amministrazioni comunali se ne curino", scrive il nostro lettore, che sua via Pontida aggiunge: "Le radici degli alberi hanno sollevato l'asfalto, creando crepe e dossi pericolosissimi, specie per i mezzi a due ruote".

La segnalazione termina con via del Risorgimento, "ulteriormente segnata dagli scavi per la posa della fibra ottica. Sarebbe l'occasione per una riasfaltatura integrale della carreggiata, eppure dal Comune non si riesce ad avere nemmeno risposta alla domanda se l'intervento sia stato, quantomeno, preso in considerazione".