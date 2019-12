Hai già pensato ai doni di Natale? Quest'anno scegli un regalo Solidale

Questo Natale, sii buono e scegli dei regali speciali che ti renderanno orgoglioso e faranno felice chi li riceve!

Come le uova, uno dei Regali Solidali di Save the Children, che consentiranno a molte mamme di sfamare i propri figli, salvandoli dalla malnutrizione, o le taniche per conservare e trasportare acqua in situazioni di emergenza.

Donerai a tantissimi bambini l'essenziale per vivere e alle persone che ami un messaggio personalizzato, che racconterà il tuo gesto e li renderà fieri!

Come funziona

Il regalo solidale che scegli online andrà simbolicamente ai tuoi cari o ai tuoi clienti (sì, ci sono anche i regali natalizi aziendali solidali!), che riceveranno il tuo messaggio e il certificato della donazione. Potrai scegliere se farlo recapitare come una cartolina o fare tutto online. Non solo: puoi supportare Save the Children anche nei giorni più belli della tua vita grazie alle bomboniere solidali, alle liste nozze solidali e alle liste regalo.

Scegli i regali solidali di Save the Children, come vaccini, cibo, banchi di scuola, dona un Natale speciale ad un bambino in più!