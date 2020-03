In casa Silvestri la paura del virus si combatte con l'amore: «Andrà tutto bene!»

Entrati virtualmente in casa sua, il portiere dell'Hellas Verona Marco Silvestri ha mostrato come sta vivendo questo momento d'emergenza con la sua famiglia. Seguendo Silvestri e la moglie Sofia Jamel nei loro profili social è facile intuire quanto siano una famiglia unita e sempre gioiosa. Pure in questo momento dove tutta Italia è in ginocchio, la famiglia Silvestri sta reagendo con il sorriso, non per leggerezza, ma per proteggere la loro piccola Chloe. E la moglie di Marco ha voluto anche lanciare un messaggio positivo e di speranza a tutte le famiglie, veronesi e non.

Come state combattendo la paura di questi giorni?

La paura a casa Silvestri la combattiamo distraendoci e trovando nuove attività da fare tutti insieme. Giochiamo a insegnanti e alunni, perché Chloe ha molti compiti da fare che la scuola ci sta mandando. Con Marco fa matematica e disegni mentre con me inglese. Quando finisce l’orario dei compiti giochiamo a giochi da tavolo, Marco gioca un po’ alla playstation, e ci stiamo dedicando anche alla cucina.

Chloe è ancora piccola, come avete affrontato il discorso?

Chloe ha quattro anni e mezzo, per ora abbiamo preferito non dirle nulla, essendo piccola potrebbe non capire e spaventarsi. Di conseguenza evitiamo di parlarne e di accendere la tv con lei presente.

Un messaggio a tutte le famiglie?

State a casa, state uniti. Godetevi questi momenti in famiglia, perché questi momenti non potrà cancellarli nessuno. Le cose si sistemeranno e tutto finirà bene. Quello che ci dovrà restare di questo tragico momento, è il tempo passato con chi amiamo, il tempo con le nostre famiglie, che spesso non ci godiamo abbastanza - conclude Sofia.

Gallery