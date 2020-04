Interviste da salotto: la storia di Sofia rientrata da Londra a causa del Covid-19

Questa è la storia di Sofia C., studentessa al King's College London, originaria di Verona. Sofia ha 20 anni, ed ora si trova in quarantena nella casa di famiglia a Padenghe del Garda. Figlia di due illustri medici veronesi, Sofia quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus, si trovava a Londra per motivi di studio, solo il 13 marzo è rientrata in Italia.

A Londra avevo amici di tutto il mondo e tutti parlavano del Covid-19, riportando - racconta Sofia- l'esperienze dei rispettivi famigliari nei paesi d'origine. Eppure a Londra, non veniva presa alcuna misura di precauzione. Le università rimanevano aperte, come le palestre, i parchi, i locali, non vedevo nessuno girare con la mascherina e mi sentivo osservata quando io stessa la utilizzavo.

In questo video, della Rubrica "Interviste da Salotto", Sofia ci racconta una Londra non preparata, ci racconta come si percepiva l'inizio della pandemia in Inghilterra, e il suo "traumatico" viaggio di ritorno a casa, in Italia.

