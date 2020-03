Fabio Testi Jr. lancia un messaggio al padre: «A Shanghai mi preoccupa solo una cosa»

Nella puntata di ieri sera, domenica 8 marzo, in collegamento da Shanghai con Live non è la d’Urso, c’è stato il figlio di Fabio Testi, l’attore veronese oggi concorrente del Grande Fratello Vip4. Fabio Testi Jr. che da anni vive a Shanghai ha raccontato a Barbara d’Urso come procede la vita in Cina, ai tempi del Coronavirus.

«I contagi sono diminuiti di parecchio, oggi sono 20 mila in tutta la Cina - dichiara il figlio dell’attore veronese - . I negozi - continua Testi Jr.- a partire dal capodanno cinese sono rimasti chiusi un mese, ma ora il 70% delle attività stanno riaprendo, con modalità di precauzione severe . Nei negozi -spiega Testi- si può entrare solo dopo il controllo della temperatura, ogni smartphone di ogni cittadino, porta un codice che rivela dove il proprietario del cellulare é stato negli ultimi 15 giorni».

Infine Fabio Testi Jr ha parlato del padre ora concorrente al GfVip4: