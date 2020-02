Benji e Fede si separano: verità o trovata pubblicitaria?

Per i fan è stato una notizia bomba: Benji e Fede il famoso duo modenese ha deciso di sciogliersi. Gli artisti parlano di una sorta di pausa, anche se la scelta sembra essere definitiva.

Sul loro profilo Instagram hanno dichiarato:

Il riferimento è al concerto che il duo terrà all’Arena di Verona, il prossimo tre maggio. L'evento sarà l'occasione per ripercorrere la loro carriera dagli esordi fino all'ultimo album Good Vibes.

Ma non è tutto, sui loro social Benji e Fede comunicano anche l'uscita di un libro. Il volume ‘Naked’ in uscita il 17 marzo, un libro che svelerà molti dei motivi che li hanno spinti a sciogliersi .

Abbiamo scritto questo libro - proseguono -, perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall'inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l'Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene.