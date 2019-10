H&M: nuova apertura a Bussolengo

H&M, il marchio svedese celebre in tutto il mondo e sinonimo di “moda e qualità al miglior prezzo in maniera sostenibile”, annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita in provincia di Verona, a Bussolengo.

Il negozio aprirà quest’autunno presso il Centro Commerciale Porte dell’Adige. Ulteriori informazioni saranno divulgate a ridosso dell’apertura.

Il marchio H&M

H&M ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2003 e ad oggi conta 165 punti vendita nel nostro Paese. Attraverso i suoi negozi, offre un’ampia gamma di prodotti ed è fonte d’ispirazione per i clienti che ogni giorno possono trovare le ultime tendenze di moda per creare il proprio stile personale.

H&M lavora duramente ogni giorno per rendere più sostenibili i propri prodotti e l’intero settore della moda, dalla coltivazione del cotone fino alla raccolta degli abiti usati per dar loro una nuova vita.

H&M e sostenibilità

H&M è stato il primo brand di moda a lanciare un progetto di raccolta degli abiti usati a livello globale. Per i clienti sarà possibile consegnare i propri capi e i prodotti tessili anche nel nuovo punto vendita di Bussolengo.

Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità aziendale: https://hmgroup.com/sustainability.html