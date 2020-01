Grande Fratello Vip: oltre a Fabio Testi, un altro concorrente veronese

Parte mercoledì 8 gennaio la quarta edizione della versione celebrity del Grande Fratello, il padre di tutti i reality trasmesso da anni su Canale 5.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, oltre a Fabio Testi, celebre attore di Peschiera Del Garda, ci dovrebbe essere anche un altro veronese, Andrea Denver, pseudonimo di Andrea Salerno, modello italiano, più di un milione di followers su Instagram, nato a Verona il 3 maggio 1991, ma residente negli Stati Uniti.

Ma chi è Andrea Denver?

Dopo la laurea in scienze della comunicazione conseguita all'Università degli studi di Verona, Andrea è volato in Florida per conseguire un Master in comunicazione. Ed è proprio in Florida che è stato notato da una agenzia di modelli. Nominato per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017) "The Model of the Year Award - Social Media Star Men" su Models.com, Andrea ha acquisito una fama internazionale.

Nonostante abbia posato per celebri brand come Hugo Boss, MAC Cosmetics e Ralph Lauren, a renderlo così popolare sono state le sue apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez "I Luh Ya Papi" e di Taylor Swift "Blank Space".

Vita Privata

Andrea ha avuto in passato una lunga relazione con una ragazza veronese optometrista, Martina Aldegheri, ma ora da quanto risulta dai suoi profili social, sembrerebbe single. Voci di corridoio inoltre parlano di una passata relazione con la cantante pop Madonna.

