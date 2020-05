Festa della mamma 2020: origini e curiosità

Domenica prossima, 10 maggio 2020, è la Festa della mamma, una celebrazione che onora tutte le madri, le abbiamo sempre vicine, anche a distanza, ma a volte abbiamo bisogno di un giorno speciale per festeggiarle. La Festa della Mamma si svolge a maggio perché, secondo la Chiesa cattolica, è il mese della Vergine Maria.

Ma quali sono le sue origini?

Origini della Festa della Mamma

Le prime celebrazioni hanno origine nella mitologia. È iniziato nell'antica Grecia con i festeggiamenti in onore di Rea, la madre degli dei Zeus, Poseidone e Ade. Fu solo all'inizio del diciassettesimo secolo che l'Inghilterra iniziò a dedicare la quarta domenica di Quaresima alle madri che lavoravano.Quel giorno, chiamato la domenica della mamma, furono esentati dal loro lavoro e i loro figli stavano già iniziando a fare loro dei regali. Tuttavia, le origini risalgono negli Stati Uniti, era l'anno 1870 a Boston quando l'attivista Julia Ward organizzò una grande manifestazione pacifica in cui invitava tutte le madri delle famiglie vittime della guerra civile. Il suo successo ha portato Anna Reeves Jarvis, una casalinga, a cercare di rendere ufficiale questa data dal 1908 attraverso una grande campagna a livello nazionale . La data prescelta, la seconda domenica di maggio, faceva riferimento alla commemorazione della morte di sua madre, un fatto che ha segnato la sua vita e per il quale ha iniziato a scrivere a personalità influenti del tempo per sostenere la sua richiesta di dedicare una giornata interamente alle madri. Alcuni sforzi furono ripagati, poiché nel 1910 era già celebrato in quasi tutto il paese e nel 1914 il presidente Wilson rese ufficiale la data .

In Italia

In Italia l’origine della festa della mamma risale al 24 dicembre 1933 con la prima Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo, anche se la storia vuole che la prima vera celebrazione risalga al '56, quando Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, in collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente dell'Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, prese l'iniziativa di celebrare la festa della mamma al Palazzo del Parco. La seconda risale all'anno successivo e ne fu protagonista don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio 1957. L'idea fu quella di celebrare la mamma nel forte valore religioso. Il 18 dicembre 1958 Raul Zaccari ebbe l’idea di presentare al Senato della Repubblica un disegno di legge per istituzionalizzare la festa della mamma.

Nel Mondo

In Itaia così come in parte degli Stati Uniti, ed alcuni Stati europeti, Giappone e Australia si festeggia nella seconda domenica di maggio. In realtà la Festa della Mamma si festeggia in giorni diversi in giro per il mondo. Ad esempio in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio, in Arabia Saudita, Palestina, Egitto e Libano in marzo. Thailandia e Costa Rica festeggiano ad agosto, e in Russia a novembre. Insomma, ogni Paese ha una sua giornata dedicata alla mamma.