Covid-19: Zuegg dona all'Ulss 9 Scaligera 250 mila euro e oltre 150 mila succhi di frutta

Zuegg, la storica azienda con sede a Verona, scende in campo per esprimere tutta la propria vicinanza al territorio, con una donazione di 250 mila euro a favore delle strutture sanitarie dell'Azienda ULSS 9 Scaligera. Un'elargizione che contribuirà a rispondere all'attuale situazione di emergenza da coronavirus, a supporto della comunità locale e del territorio veronese, dove Zuegg opera dal 1962. L'azienda, inoltre, per dimostrare vicinanza e gratitudine agli operatori della protezione civile, distribuirà 150.000 succhi di frutta, in segno di solidarietà e sostegno.

«In un momento così delicato ed emergenziale, in cui è importante sostenerci l'un altro e restare uniti, il mio tempo e le mie riflessioni si concentrano ora interamente sull'emergenza COVID-19 e su come Zuegg, in quanto Azienda, può svolgere al meglio il suo ruolo. Tutti dobbiamo fare la nostra parte e vogliamo farlo esprimendo innanzitutto, il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno, con senso del dovere, dedizione e responsabilità continuano a produrre. Come industria alimentare siamo consapevoli dell'importanza, anche sociale, che riveste il nostro settore. - dichiara Martina Zuegg, Amministratore Delegato Zuegg SPA - Non ci sono istruzioni su come sentirsi in un momento come questo, ma oggi più che mai siamo chiamati a dare il nostro contributo. Per questo abbiamo scelto di dare il nostro sostegno a chi ogni giorno è in prima linea nell'affrontare l'emergenza.”

Tra le altre azioni di solidarietà che Zuegg sta intraprendendo a sostegno della comunità locale, anche le donazioni di succhi di frutta, marmellate e confetture a Banco Alimentare, distribuite ai più bisognosi attraverso la rete di strutture provinciali dell'associazione. Inoltre, per dimostrare la propria vicinanza a una delle zone maggiormente colpite dall'emergenza, l'azienda nelle scorse settimane ha sostenuto e ringraziato con i propri prodotti tutti gli operatori della Croce Rossa Italiana di Bergamo.

ZUEGG

Nata nel 1890 a Lana d'Adige come piccola attività agricola familiare, in oltre centotrenta anni di storia, è diventata un gruppo industriale internazionale. Un percorso che ha accompagnato, e continua a soddisfare, le abitudini alimentari di milioni di italiani appassionati di frutta, riuscendo comunque a mantenere ben salda la filosofia di rispetto e amore per la naturalità e la genuinità che l'hanno contraddistinta per generazioni. Con oltre 585 addetti ed un giro d'affari pari a circa 266 milioni di euro (fatturato 2019) mira a diventare il principale esperto di frutta a livello europeo, allargando la sua sfera di intervento anche all'agronomia, selezionando e lavorando i migliori cultivar di frutta in Italia e in Europa. Confetture e succhi di frutta nascono dal forte legame tra natura e ambiente per offrire benessere e stile di vita sano.