Emergenza Covid-19, Croce Verde di Verona: "Sosteneteci affinché possiamo continuare ad aiutarvi!"

La Croce Verde di Verona sta operando senza tregua nella lotta a questo grande nemico invisibile, il Covid-19. La protezione degli operatori è fondamentale per poter assicurare la continuità del servizio. Ma i Dispositivi di sicurezza iniziano a scarseggiare, è difficile reperirli e sostenerne i relativi costi. Per questo, la Croce Verde lancia un appello alla cittadinanza affinché li sostenga.

«Carissime Cittadine e Cittadini - dichiara il Presidente di Croce Verde Verona con al suo fianco il Vice Comandante del Corpo dei Volontari. -

I recenti avvenimenti legati alla diffusione del Corona Virus ha costretto il nostro Governo ad adottare provvedimenti con i quali sono state sospese in tutto il Paese le attività commerciali introducendo limitazioni alla nostra libertà, con il pressante invito ai cittadini non impegnati in attività lavorative a rimanere nella propria abitazione.

Questi straordinari avvenimenti impegnano in modo particolare gli equipaggi sanitari di ambulanze ed automediche che trasportano pazienti con sospetto COVID-19, utilizzando, in quantità che non ha precedenti Dispositivi per la Protezione Individuale e per quella della persona trasportata. Si è assistito in questi giorni alla sparizione dal commercio di questi presidi per cui la loro acquisizione è divenuta particolarmente complessa ed onerosa».