Coronavirus, veronese a New York: «Se dovessi star male, non vorrei andare in ospedale perché qui non mi fido!»

Un'altra storia, della rubrica, "Interviste da Salotto", la storia di Raoul Beltrame, Presidente del circolo Veronesi nel Mondo a New York .

Raoul, fotografo di moda e CEO di un'agenzia di marketing e comunicazione chiamata Paltinum Media, da otto anni vive a New York, ma non possedeno ancora la Carta Verde, ha diverse perplessità sulla sua situazione, con lo scoppio dell'emergenza Coronavirus.

Alcuni di noi sono ormai diventati cittadini e altri lavorano per compagnie abbastanza grosse e non penso che li lascieranno a casa- ci spiega Raoul- . Ma se la cosa dovesse peggiorare e nel caso dovessero licenziarli se non sei cittadino e/o hai la carta verde rischi di dover tornare a casa, perché il tuo visto è correlato con il tuo lavoro. Se manca quello non puoi restare qui!

Un altro problema che sottolinea Raoul nel video, è quello della sanità americana:

Il problema più grosso è che non ci sono tamponi a New York! Poi, per quanto riguarda l'assicurazione medica, dicono che se hai il virus tutto è coperto, ma in realtà qui non è mai una certezza, e dipende molto da quale tipo di assicurazione sanitaria hai. Io se dovessi star male - ci spiega Raoul - farei di tutto per non andare in ospedale perché qui non mi fido!