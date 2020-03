"Nonno Nanni" dona al Veneto 150.000 euro per l’acquisto di respiratori e attrezzature

Nonno Nanni si è da sempre distinto per il suo impegno nelle cause sociali e per il suo sostegno ad associazioni ed iniziative a favore della solidarietà. Oggi più che mai, questa vocazione dell’azienda veneta diventa una missione impellente di fronte alla grande emergenza sanitaria che travolge l’Italia. La famiglia Lazzarin, alla guida dell’azienda Nonno Nanni, ha deciso di donare 150.000 euro alla sua regione per l’acquisto di respiratori e di ulteriori attrezzature mediche che permetteranno di potenziare i reparti di terapia intensiva.

Il Veneto, così come la Lombardia e il Nord Italia, è una delle zone più colpite dal virus Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario italiano; da qui la volontà di Nonno Nanni di essere parte attiva di questa drammatica situazione, contribuendo, con una donazione, a supportare gli ospedali della regione. In questa corsa alla solidarietà che vede coinvolte tante realtà imprenditoriali italiane, anche Nonno Nanni si è unito per far sentire la sua vicinanza a chi più ne ha bisogno.

Una conferma, ancora una volta, che Nonno Nanni è il nonno più buono che c’è.