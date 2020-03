Covid-19, diventa "Volontario temporaneo" Croce Rossa: ognuno può fare la differenza

In questo delicato momento il contributo di tutti è importante. Per questo la Croce Rossa ha deciso di attivare il ruolo di “Volontariato temporaneo” permettendo così a tutti, dopo una breve formazione online, di poter supportare le attività dell’Associazione a favore della popolazione.

Cosa può fare il Volontario temporaneo?

A seconda delle proprie disponibilità e delle esigenze del territorio si potrà partecipare alle attività di:

consegna dei pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili;

dei pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili; controllo dei passeggeri in aeroporto;

dei passeggeri in aeroporto; informazione e assistenza presso i desk, le centrali operative, le tende e le strutture di emergenza;

Anche i professionisti sanitari, medici e infermieri, psicologici clinici e psicoterapeuti possono diventare Volontari temporanei per attività specifiche a domicilio, in ambulatori e presso le strutture di emergenza.



Come aderire?



Il servizio, partito dal Comitato di Firenze, è ora disponibile in tutta Italia. Basta compilare il form all'indirizzo https://volontari.cri.it/ o chiamare il numero verde 800 – 065510 per essere ricontattati dal Comitato più vicino.



Chi può diventare Volontario temporaneo?



Tutti i cittadini, maggiorenni, che godono di un buono stato di salute, italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario purché in possesso dei dovuti permessi. Chi non ha maturato condanne, con sentenza passata in giudizio, o per chi è interdetto dai pubblici uffici. Chi non è già Volontario della Croce Rossa.



In cosa consiste la formazione?



Il corso di formazione sarà svolto online con una durata dai 30 ai 120 min e divisa per moduli obbligatori (sicurezza e Dispositivi di Protezione Individuale) e non obbligatori (in base all'attività).

Fonte: Croce Rossa Italiana

