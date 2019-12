Ecco i motivi per cui durante le festività aumenta il desiderio sessuale

Potresti aver notato, o forse no, che le festività sono un vero stimolo per la vita sessuale di ognuno di noi. Esaminiamo i cinque fattori più influenti, che rendono le feste natalizie più inclini agli incontri intimi:

Atmosfera

Queste sono date favorevoli per dimostrazioni di affetto verso i nostri cari. Questo aumenta la nostra sensibilità, e mentre nelle coppie rafforza i legami, ai single, questa atmosfera aumenta il desiderio di maggiore stabilità.

Umore

Le celebrazioni di queste date suscitano disinibizione e desiderio in molte persone, e questo umore euforico e festoso è la chiave per aumentare il desiderio di fare sesso, sia con un partner stabile o incontrando nuove persone.

Più cura di se

Durante le vacanze siamo tutti impegnati a indossare i nostri migliori vestiti e a curare di più il nostro aspetto fisico . Abiti da festa, profumi eccezionali, maggiori sforzi nel trucco e nel parrucchiere ... Tutto si unisce per trarre il massimo dalla reciproca bellezza. E, naturalmente, ciò non passa inosservato agli altri, che ci trovano più desiderabili.

Cibi afrodisiaci

Durante le feste mangiamo in modo diverso dal resto dell'anno. I festeggiamenti favoriscono la comparsa di nuove delizie gastronomiche sul nostro tavolo e vi entrano in gioco cibi come le ostriche, scientificamente provate come afrodisiache.

Brindisi

Le feste inoltre favoriscono il consumo di bevande alcoliche e con esse arriva la disinibizione di coloro che le consumano, il che, in una certa misura, facilita il contatto umano e con esso i rapporti sessuali . Ma è già noto, attenzione agli eccessi, che a volte possono causare veri e propri disastri.

Gallery