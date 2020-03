Coronavirus: Cina mette a disposizione all'Italia mille ventilatori polmonari e 100 mila mascherine

La Cina si preparerebbe ad inviare aiuti massicci al nostro Paese, per affrontare l'emergenza Coronavirus. Da quanto si apprende, dalla telefonata di questa mattina 10 marzo 2020, tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo Wang Yi, Pechino si sarebbe detta disponibile a fornire all'Italia 100.000 mascherine di massima tecnologia, 20.000 tute protettive e 50.000 tamponi per effettuare test diagnostici. La Cina inoltre avrebbe dato la disponibilità di 1.000 ventilatori polmonari che l'Italia si appresterebbe ad acquistare.

Ecco quanto pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese

«Di Maio, - si legge in una nota che circola sui social cinesi in queste ore e rivolta in particolare ai cittadini cinesi - ha introdotto l'ultima situazione della nuova prevenzione dell'epidemia di polmonite da coronavirus in Italia e ha ringraziato la Cina per le sue condoglianze e il suo sostegno, ritenendo che ciò rispecchi pienamente la tradizionale amicizia tra i popoli dei due paesi».

Di Maio ha affermato che «l'attuale situazione dell'epidemia in Italia è molto grave e che il Governo italiano sta prestando molta attenzione e apprendendo dall'esperienza di successo della Cina nella lotta all'epidemia e adottando misure efficaci per prevenire la diffusione dell'epidemia. La parte italiana sta affrontando una carenza di forniture e attrezzature mediche e la parte cinese spera di aiutare a risolvere il bisogno urgente. I cinesi d'oltremare in Italia hanno svolto un ruolo attivo nella lotta contro l'epidemia e la parte italiana continuerà a prendersi cura della propria salute e sicurezza».

Wang Yi ha affermato che, «essendo un buon amico e un partner strategico globale dell'Italia, la Cina comprende appieno le sfide che deve affrontare l'Italia ed esprime nuovamente le sue condoglianze e il suo sostegno all'Italia. L'epidemia non ha confini ed è il nemico comune dell'umanità e ha bisogno che la comunità internazionale risponda unita. La Cina ha sempre aderito al concetto di comunità di futuro condiviso per l'umanità, non solo deve proteggere completamente la salute e la sicurezza del popolo cinese, ma anche contribuire alla causa della salute e della sicurezza pubblica globale».

Qualche giorno fa, la Cina ha donato fondi all'Organizzazione mondiale della sanità per la cooperazione internazionale nella lotta contro l'epidemia e sta inoltre fornendo assistenza nelle sue capacità a paesi con gravi epidemie o condizioni mediche deboli.