Covid-19: Il Principe Carlo d'Inghilterra è risultato positivo

L’erede al trono d’Inghilterra, il Principe Carlo è risultato positivo al covid-19. A dare la notizia il portavoce della stessa casa reale britannica. Il Principe, si trovava in Scozia, già in isolamento da diversi giorni, assieme alla moglie Camilla, nella loro residenza di Balmoral. Scattata l'emergenza sanitaria, tutta la famiglia Reale britannica aveva adottato misure precauzionali e pure la Regina Elisabetta si era trasferita in auto isolamento al Castello di Windsor. L'erede al trono, che è risultato positivo al tampone dopo aver accusato i sintomi del Coronavirus, al momento non desterebbe alcuna preoccupazione.

"Il Principe ha mostrato sintomi lievi della malattia, ma per il resto rimane in buona salute" ha dichiarato un portavoce della casa reale britannica.

Inoltre, Camilla, Duchessa di Cornovaglia, è risultata negativa al tampone.

"Non è possibile- continua il portavoce- accertare da chi il principe abbia preso il virus".