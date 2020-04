Caprino Veronese: ora è possibile richiedere i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari

È ora possibile richiedere i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di primaria necessità in favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale per effetto dell'emergenza coronavirus nel Comune di Caprino Veronese.

I destinatari

L'erogazione del buono spesa avverrà nei limiti dei fondi disponibili: ogni beneficiario sarà assegnatario di un buono che potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare. I destinatari sono persone e famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi alimentari (esclusi alcolici) e di prima necessità (esclusi farmaci).

Come fare richiesta?

Via mail: Scaricate il modulo che trovate al link di seguito, compilatelo correttamente, fate una scansione ed inviatela alla mail: comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it ,

, Posta: direttamente nella cassetta postale del municipio. Il modulo deve essere scaricato, compilato, stampato e depositatelo nella cassetta postale della sede municipale (Piazza Roma, 6 - Caprino Veronese). Scarica il modulo.

