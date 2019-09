Supermercato24 e Iper assieme a Verona: spesa a casa in giornata

Supermercato24, il player italiano della spesa online con consegna in giornata, anche entro un’ora, ha annunciato oggi una partnership con Iper nella città di Verona. L’accordo permetterà ai clienti di ricevere la spesa direttamente a casa, agli stessi prezzi del punto vendita e contando su uno dei più vasti assortimenti della spesa online in Italia. L’accordo (attivo anche nelle province di Milano, Monza Brianza e Varese) renderà infatti disponibili sulla piattaforma di Supermercato24 un vastissimo catalogo di prodotti (più di 16.000), in assortimento in alcunipunti vendita Iper, La grande I della città. La partnership offrirà ai clienti la possibilità di fare la spesa online agli stessi prezzi del punto vendita usufruendo di un’ampia gamma di promozioni, per poi riceverla comodamente a casa in giornata, grazie ad un personal shopper che la consegnerà all’indirizzo e all’orario richiesti con un piccolo costo per il servizio di consegna. L’assortimento disponibile riguarderà anche tutti i prodotti a marchio d’insegna, fiore all’occhiello dell’offerta della catena di ipermercati. Dal marchio Iper, qualità da leader ad un prezzo conveniente, a quello Grandi Vigne una selezione di eccellenze enologiche a denominazione di origine da piccoli produttori, passando per il Viaggiator Goloso e Green Oasis sintesi di un connubio perfetto tra tradizione, qualità, innovazione e giusto prezzo.

Come funziona

Supermercato24 è l’unica piattaforma per la spesa online che consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli dell’area circostante, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i propri prodotti preferiti all’interno di una vastissima offerta. L’ordine effettuato online viene affidato ad un personal shopper, che si reca al supermercato per fare la spesa, prodotto per prodotto (con la possibilità di interagire con il cliente per proporre eventuali sostituzioni), consegnandola a casa o all’indirizzo desiderato all’orario concordato, anche entro un’ora dall’ordine. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 23:00.

La collaborazione tra Supermercato24 e Iper permetterà ad entrambi i partner di rispondere in maniera ancora più innovativa e specifica alle esigenze dei clienti di oggi, per i quali il risparmio d tempo, la comodità e la qualità del servizio sono requisiti ormai irrinunciabili.