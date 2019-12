Side Academy, il Mit tutto italiano della computer grafica 3d

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Verona si è appena conclusa JOB&Orienta, la più importante manifestazione italiana dedicata a scuola, orientamento, formazione e lavoro e tra tutti gli stand presenti quello preso letteralmente d’assalto con un afflusso di oltre 3 mila persone è stato proprio quello della Side Academy, l’innovativa accademia di Verona specializzata nelle magie della grafica 3D per il cinema, l’animazione, gli effetti speciali e i videogame. Grazie ad una progettazione futuristica dello spazio con un ledwall di quasi 10 metri e uno schermo oleografico trasparente di cinque dove apparivano fantastiche creazioni digitali, entrare nello stand dell’accademia veronese era un’esperienza multisensoriale che ha attratto e stupito il giovane pubblico.

Ambassador e portavoce è stata Sarah Arduini, pluripremiata artista, che di recente ha portato a casa l’Oscar assieme al suo team per gli effetti speciali del “Il Libro della Giungla” ed ora in attesa anche del secondo per “Il Re Leone” che ritirerà il prossimo febbraio. Arduini in veste di insegnante della Side Academy nell’occasione ha presentato il suo corso di animazione con tanto di workshop e dimostrazioni ad un vasto pubblico di ragazzi. La Side Academy è la prima scuola in Italia ad aver avviato ad ottobre di quest’anno uno dei più innovativi corsi triennali in grafica 3D e con docenti “top trainer”, in grado di formare professionisti altamente qualificati, tant’è che moltissimi ex studenti oggi lavorano per i più famosi “produttori di sogni” come Marvel e Walt Disney. La specialità è la CGI, la computer generated imagery: l’arte del futuro, le animazioni che tolgono il fiato al cinema.

“Con l’avvio della prima triennale in CGI – racconta il direttore Stefano Siganakis – abbiamo introdotto un’altra novità assoluta, ora è possibile seguire tutti i corsi anche online in contemporanea con la classe presente fisicamente in classe. Il corso è sviluppato con le stesse modalità di quello che si svolge in classe, lo studente infatti può frequentare a distanza durante lo svolgimento della lezione ed è anche prevista la possibilità di poter intervenire durante le lezioni esattamente come se si fosse in aula”. Una rivoluzione nel campo dell’insegnamento in Italia che guarda all’America, patria dei colossal, in cui moltissimi 3D Artist sono italiani.

“La sfida è impegnativa – continua - ma con la passione e la voglia di sognare, chiunque può imparare, anche senza una formazione prettamente artistica o delle basi tecniche. I nostri docenti colgono il potenziale degli studenti e grazie alla loro grande esperienza nel campo riescono a indirizzarlo e svilupparlo in una professione”. Venerdì 13 Side Academy organizza il secondo Open Day nella sede in via del Fante, nel cuore della città di Romeo e Giulietta, alle ore 15 e alle ore 16.30, in teleconferenza ci sarà anche Sarah Arduini.

“Stanno arrivando moltissime richieste di partecipazione”, conclude Siganakis. “Attendiamo centinaia di studenti per mostrare loro le frontiere dell’animazione 3d. Siamo gli unici ad insegnare veramente come si disegnano i cartoon che fanno fare le code ai botteghini del cinema, dando le basi agli artisti grafici del futuro per vincere gli Oscar. Verona è ormai la capitale italiana della CGI e noi siamo felici di supportare la creatività italiana che così si confronta e si affianca a quella dei grandi studios statunitensi. Il nostro obiettivo è diventare il MIT italiano della tecnologia e dell’arte e ci stiamo riuscendo”.