Università di Verona, obiettivo lezioni in presenza dal prossimo settembre

L'università di Verona è al lavoro per garantire attività in aula dal prossimo mese di settembre e attende precise indicazioni nelle nuove linee guida ministeriali. Comunque, per chi non potesse essere presente, sarà garantita la didattica a distanza.

L'ateneo di Verona ha affrontato l'emergenza Covid garantendo fino ad oggi tutte le attività didattiche. Lauree ed esami sono già ripresi in presenza e la ripartenza per il prossimo anno accademico è prevista riportando tutti di nuovo a lezione in aula, in sicurezza. Le regole di distanziamento stabilite ad oggi dal Governo impongono di ridurre il numero di studenti nelle aule, ma la struttura organizzativa dell'università, assieme al consiglio degli studenti, sta facendo il massimo sforzo per riorganizzare gli spazi e trovarne altri, in modo da garantire a tutti i corsi di studi l'opportunità di tornare nelle aule dell'università.

L'attuale decreto del presidente del consiglio scadrà il prossimo 14 luglio ed è previsto un nuovo provvedimento. Presumibilmente, il ministero darà nuove indicazioni alle università, così come ha fatto sino ad ora, sperando possano migliorare ulteriormente la situazione, uscendo dall'emergenza. A fronte delle nuove indicazioni ministeriali, anche l'ateneo veronese procederà con la loro attuazione a garanzia della migliore qualità della didattica.

La volontà dell'università di Verona è dunque quella di ritornare in aula con l'avvio del nuovo anno accademico, pur continuando a garantire l'offerta didattica a distanza a chi non ha la possibilità di essere materialmente presente.