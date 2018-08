Programmati gli spazi per le scuole superiori della provincia di Verona

Il presidente della Provincia di Verona Antonio Pastorello ha deliberato lunedì scorso, 27 agosto, la programmazione degli spazi per gli istituti superiori di competenza provinciale per l'anno scolastico 2018/19. Il numero totale degli iscritti, comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale, è pari a 34.520, con un calo di 52 studenti rispetto all'anno scolastico precedente. Resta invece invariato il numero di classi previste: 1.517. Gli spazi individuati sono adeguati per tutti gli istituti che hanno rispettato i limiti di iscrizioni posti dalla normativa vigente.

Il documento segue gli incontri avvenuti tra i tecnici della Provincia e i dirigenti scolastici e i sopralluoghi finalizzati all'analisi delle planimetrie degli istituti e dei piani di sicurezza delle strutture.

La delibera, inoltre, analizza la situazione di tutti gli ambiti scolastici provinciali e per tre in particolare prevede delle azioni immediate o comunque da porre in essere entro l'autunno. Sia nell'ambito Est-San Bonifacio (Vr4) sia in quello Isola della Scala-Villafranca (Vr5), si è registrato un costante aumento delle iscrizioni. La Provincia ha previsto perciò in entrambi i casi un tavolo tecnico da avviare entro l'anno con le scuole del territorio, i rappresentanti dei Comuni e l'Ufficio Tecnico Provinciale per trovare una soluzione adeguata. Nel caso dell’ambito Est-San Bonifacio si vaglierà anche l'ipotesi della nascita di un polo unico. Un terzo caso riguarda l'istituto Giorgi di Verona. La Provincia ha chiesto al Comune alcune verifiche geologiche prima dell'inizio delle lezioni. Sempre per il Giorgi la delibera prevede un'eventuale ricollocazione dell'istituto per motivi di spazi destinati ai laboratori. Tra le possibili aree prese in esame quella di piazzale Guardini, alle spalle della stazione ferroviaria di Porta Nuova.