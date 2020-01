San Bonifacio, agevolazioni per partecipare a campi estivi di inglese

L'istituto comprensivo 02 di San Bonifacio, come sempre attento a selezionare le migliori proposte formative per i propri studenti, dà la possibilità ai bambini e ragazzi iscritti di partecipare con una tariffa agevolata ai campi estivi in inglese che si svolgeranno a luglio a Sant'Agata Feltria, in provincia di Rimini.

Sarà una grande opportunità per accedere ad un programma di qualità di full immersion nell'inglese e nella natura, conoscendo altri ragazzi da tutt'Italia e tutor madrelingua da Stati Uniti, Canada, UK e altri paesi anglofoni, presenti in rapporto 1:5.

In una settimana, i ragazzi si cimenteranno in tantissime attività pensate per stimolare l'interazione in inglese in modo spontaneo. Inoltre, avranno la possibilità di conversare con i tutor dalla colazione alla sera e di divertirsi con loro durante le escursioni al parco avventura o nei percorsi di trekking scoprendo i bellissimi paesaggi del Montefeltro al confine tra Marche ed Emilia Romagna.

You Can Camp organizza campi estivi per bambini e ragazzi da oltre 10 anni e rappresenta un'eccellenza in questo settore. Fino al 31 Gennaio è possibile pre-iscriversi senza impegno per mantenere il posto bloccato ed avere priorità in fase di iscrizione.

