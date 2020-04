Anche a distanza, l'università di Verona offre servizi di orientamento

Lontani, ma vicini alle proprie future studentesse e studenti. L'università di Verona non si ferma e continua a proporre molteplici iniziative di orientamento, alle quali è possibile partecipare da remoto, per capire come scegliere il proprio corso di studi. Da domani, 20 aprile, partono le attività di orientamento in ingresso a distanza, per far sì che le future matricole, non smettano di sognare il proprio futuro, anche se in questo momento l'indicazione per tutti è quella di rimanere il più possibile a casa.

Informazioni sui corsi di laurea, tutor e counselor di orientamento a disposizione, cui fare tutte le proprie domande per perfezionare la scelta, open day e lezioni aperte, sono tanti i servizi e le opportunità di cui è possibile usufruire, sfruttando le più moderne tecnologie informatiche messe a disposizione dall’ateneo. «Il nostro ateneo non si ferma e, pur nelle difficoltà del momento, prosegue nella sua missione didattica di formare le studentesse e gli studenti - ha spiegato il rettore Pier Francesco Nocini - da sempre offriamo numerosi servizi per aiutare le future matricole ad orientarsi nella scelta del corso di studio migliore per loro e anche quest'anno, sfruttando i supporti informatici all'avanguardia di cui disponiamo, siamo al fianco delle famiglie e delle nostre future iscritte e iscritti, garantendo tutti i servizi di orientamento e counseling in modalità online».

Da domani sarà possibile fissare un appuntamento per avere un colloquio online di 30 minuti per chiarire tutti i dubbi, ricevere informazioni sui corsi di studio e scoprire tutti i servizi e le opportunità offerta da Univr. Le future matricole potranno confrontarsi direttamente con il personale dell'ufficio orientamento relativamente ai corsi di studio, alle modalità di accesso e ai servizi erogati dall'università.

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, è disponibile in queste fasce orarie: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Il colloquio si svolgerà impiegando il sistema di videoconferenza Zoom, comodamente installabile su pc o tablet.

Sempre da domani partono anche i colloqui gratuiti di counseling di orientamento universitario: un'opportunità per confrontarsi con un esperto di orientamento e riflettere sulla scelta attraverso un incontro individuale. I colloqui si terranno in modalità telematica tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, previo appuntamento. Inoltre, nel mese di maggio, saranno attivati dei seminari di counseling, ovvero dei seminari tematici online grazie ai quali sarà possibile ricevere consigli su temi come l’automotivazione, le tecniche di memorizzazione, il time management e la gestione dell'ansia, sul metodo di studio e su altri importanti contenuti.

A breve torneranno poi anche le lezioni aperte, che consentiranno alle future matricole di vedere come si svolge una lezione universitaria. In questo modo sarà possibile seguire le lezioni svolte online dai docenti durante questo periodo di emergenza.

L'emergenza sanitaria non ferma, infine, gli open day che sono in programma per maggio e per la prima volta in modalità interamente digitale. Attraverso la voce del rettore e dei suoi delegati, sarà possibile scoprire tutti i servizi, le opportunità e le iniziative pensate per le future matricole. Si potranno ricevere informazioni sull'offerta didattica 2020/2021, che sarà poi approfondita, dai docenti dei corsi di studio, negli open day dei corsi di studio, anche questi previsti in modalità telematica.