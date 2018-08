Come ordinare i libri scolastici ed averli a casa in 24 ore

Mancano poche settimane all’inizio della scuola e la prima cosa a cui pensare quando si deve ritornare sui banchi sono i libri di testo. Mercatini e librerie diventano sempre più affollati. Per evitare lunghe code, tempi d’attesa infiniti e costi più alti, Amazon ha pensato ad un Back to School davvero facile e conveniente!

Con pochi e semplici click sarà possibile acquistare tutti i libri che servono. Come? Vediamo insieme i passaggi da seguire:

1) Una volta entrati nella sezione dedicata al ritorno a scuola bisogna scegliere la regione e la città in cui si vive (Attenzione sono presenti tutte le regioni e classi d'Italia di ogni ordine e grado).

2) Selezionare la scuola e la classe d'interesse e in modo semplice e veloce si otterrà la lista dei testi scolastici adottati dai docenti.

3) Non resta infine che scegliere e selezionare i libri che si vuole acquistare e questi arriveranno comodamente a casa in 24 ore con uno sconto del 15%.

Non sei rimasto soddisfatto dell’acquisto o vuoi riconsegnare i libri? Non sarai più costretto a tenerli anche se non li usi. Fino al 15 ottobre Amazon consente di restituire i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2018 e ottenere la sostituzione o il rimborso.

Ora che hai tutti i libri di testo, non resta che acquistare zaini, diari e dizionari per un perfetto ritorno a scuola!

Acquista i libri scolastici 2018/2018: clicca qui