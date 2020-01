Iscrizioni al prossimo anno scolastico, aiuto dalla Regione sull'orientamento

Al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021. Fino alle 20 di venerdì 31 gennaio, è possibile inoltrare via web la domanda di iscrizione per gli alunni che devono frequentare le prime classi. La procedura è sempre tramite il portale Iscrizioni online, non solo per i genitori della scuola dell'obbligo e delle secondarie, ma anche per chi sceglie i corsi dei centri di formazione professionale.

Per i genitori che devono ancora scegliere la scuola è a disposizione la nuova app del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. Ma molti non hanno ancora le idee chiare su quale percorso intraprendere e a quale sbocco lavorativo puntare.

La Regione Veneto mette a disposizione degli studenti, delle famiglie e dei docenti del territorio regionale nuove iniziative di orientamento, su base territoriale. Nell'ambito del progetto regionale #Orientati, la Regione, in collaborazione con le 17 reti territoriali per l'orientamento, offre alle famiglie dei ragazzi impegnati in una fase di scelta, percorsi itineranti in ognuna delle sette province del Veneto, supportati da esperti e da alcuni testimoni privilegiati. Il progetto, battezzato Roadshow #Orientati, vuole offrire opportunità di approfondimento e confronto attraverso brevi e mirati interventi su come sta cambiando il mondo del lavoro e attraverso la presentazione di esperienze direttamente vissute dai giovani. L'incontro di Verona si svolgerà martedì 21 gennaio nella sede della Fondazione Edulife in Lungadige Galtarossa 21.