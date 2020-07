Università di Verona, via alle iscrizioni. Servizio orientamento sempre attivo

L'università di Verona è pronta a ripartire. Da oggi, 15 luglio, si aprono le iscrizioni al prossimo anno accademico.

Per essere al fianco delle future matricole e delle loro famiglie, l'ateneo scaligero ha previsto nel bilancio 2020 interventi per il diritto allo studio, per la mobilità internazionale e per l’orientamento, stanziando a favore di studentesse e studenti 12.626.804 euro. È previsto, inoltre, l’esonero delle tasse universitarie per chi ha un Isee inferiore ai 22 mila euro. E per gli studenti meritevoli, con Isee compreso tra 22 mila e 30 mila euro, si prevede una ulteriore contribuzione calmierata.

Diverse le novità previste nell'offerta formativa, che si arricchisce di nuovi corsi di studio e che verrà erogata in modo da garantire sia la didattica in presenza sia quella a distanza. L'ateneo, infatti, sta lavorando per consentire il ritorno in aula con l'avvio del nuovo anno accademico, facendo ogni sforzo possibile per riorganizzare gli spazi e trovarne altri, pur continuando a garantire l'offerta a distanza a chi non avesse la possibilità di essere presente.

Aumentano i corsi ad accesso libero e i posti disponibili nei corsi ad accesso programmato, per dare maggiore possibilità di accesso alla formazione universitaria e di conseguenza al mondo del lavoro.

Proseguono, inoltre, da lunedì 13 luglio e nuovamente in presenza, le attività di orientamento per sostenere future studentesse e studenti nella scelta del giusto corso di studio. L'ufficio orientamento mette a disposizione i suoi spazi e il suo personale per fornire informazioni generali sui corsi di studio, sui servizi dell'ateneo e sull'organizzazione del sistema universitario. Sarà possibile accedere allo sportello informativo, attivo negli uffici in Via San Francesco, previa prenotazione attraverso un modulo di prenotazione reperibile nella pagina dello Sportello online. Ogni giorno saranno disponibili 4 appuntamenti della durata di circa 30 minuti, distribuiti nella fascia oraria dalle 9 alle 13. Nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza, è obbligatorio indossare la mascherina di protezione per accedere al front-office dell’ufficio.

Rimangono sempre attivi tutti i servizi a distanza che l'ateneo ha reso fruibili in questi mesi di emergenza: i colloqui di counselling, lo sportello di orientamento online e il call center, al quale risponde un team di studenti-tutor esperti, a disposizione delle future iscritte e iscritti per risolvere qualsiasi tipo di esigenza.