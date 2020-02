Scialpi presenta la "Summa esoterica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Summa Esoterica, il libro anzi un manuale introduttivo e a tratti molto esaustivo su tutto ciò che è meno conosciuto ed è dominio di pochi, lo offre l'autore negrarese Emanuele Scialpi: cosa non conosci e vorresti invece conoscere delle antiche civiltà, del pensiero su Dio, delle stelle e di molti altri argomenti? Di questo si parlerà giovedi 13 febbraio alle ore 21 a Nogara presso la biblioteca "Elisa Masini" in palazzo Maggi. Evento organizzato dall'associazione culturale La Pianura con il ramo Pianura Cultura, la Biblioteca Civica e dal Comune di Nogara che dà anche il Patrocinio insieme a Viviamo la Bassa, all'interno del ciclo "Ci vediamo in Biblioteca - Libri da gustare".

Tra i relatori, oltre a Scialpi, ci saranno, Luigi Pellini (storico locale) e Nicolo' Bronzoni (giornalista Tele Arena) la serata sarà introdotta da Jerry Brighenti Presidente della Associazione La Pianura, Isabella Soragna consigliere comunale con delega alla Biblioteca e da Claudia De Fanti responsabile di Viviamo la Bassa. A seguire un piccolo rinfresco offerto da Milly Caffe di Nogara. L'organizzazione ringrazia i suoi mediapartners Tele Carpanea, AreaTV e Radio RCS e gli sponsor Fashion Parrucchieri Aestetik e Mily Caffe di Nogara per il supporto all'evento.

