Usare i guanti è efficace contro il coronavirus? L'Organizzazione mondiale della sanità: «No»

Tra le tante prescrizioni cui i cittadini sono stati sottoposti in questi difficili mesi di convivenza forzata con il nuovo coronavirus Sars-CoV-2, oltre a quella di rispettare le distanze di sicurezza interpersonali e di usare la mascherina, vi è stata e, in parte, vi è tuttora, quella di mettersi i guanti. In Veneto tutto sommato le cose non sono andate poi così male, poiché le norme accostavano sempre all'uso dei guanti anche l'alternativa di garantire la pulizia delle mani con appositi gel igienizzanti. Una scelta azzeccata, poiché non tutti concordano sul fatto che l'uso dei guanti sia effettivamente la migliore possibile per il contenimento della diffusione del virus.

In queste ore sta infatti facendo molto parlare di sé una sezione contenuta sul sito web dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità, ndr), all'interno della quale viene affrontato in modo esplicito il tema dell'uso dei guanti per proteggersi e limitare la diffusione del coronavirus. Serve davvero indossare i guanti? Una risposta potrebbe essere dipende da come li si usa, ma quella fornita dall'Oms è decisamente una risposta molto più vicina al semplice no, i guanti non servono.

Nello specifico, l'Organizzazione mondiale della sanità all'interno dell'apposita sezione dedicata alle buone pratiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus, pone una domanda molto semplice che in inglese suona così: «Is wearing rubber gloves while out in public effective in preventing the new coronavirus infection?». Traducendo la questione in italiano suonerebbe all'incirca così: «Indossare guanti in gomma mentre si è fuori in luogo pubblico è efficace nel prevenire l'infezione da nuovo coronavirus?». Ora, la parte interessante è naturalmente la risposta che l'Oms fornisce. In inglese suona così: «No. Regulary washing your bare hands offers more protection against catching Covid-19 than wearing rubber gloves». Traduciamo dunque liberamente in italiano come segue: «No. Lavare regolarmente le vostre mani nude offre una maggiore protezione contro il rischio di prendersi Covid-19 rispetto all'indossare guanti in gomma».

Infografica sull'uso dei guanti - Organizzazione mondiale della sanità

Ma non è finita qui, perché l'Oms fornisce anche un'accurata spiegazione circa questa valutazione dei rischi: «You can still pick up Covid-19 contamination on rubber gloves. If you then touch your face, the contamination goes from your glove to your face and can infect you». Tradotta dall'inglese la spiegazione suona all'incirca in questo modo: «È ancora possibile rilevare la contaminazione Covid-19 sui guanti di gomma. Se poi vi toccate il volto, la contaminazione passa dal vostro guanto alla vostra faccia e vi potete così infettare». Tutto chiaro? Parafrasando un po' quanto spiegato dall'Organizzazione mondiale della sanità, il vero motivo per cui i guanti non sono consigliati è il rischio che chi li indossa allenti involontariamente la tensione credendo di essere "invulnerabile", ma in realtà anche i guanti al pari delle mani possono veicolare il virus.

Se si sale su un mezzo pubblico, la cosa principale che bisogna evitare di fare è quella di toccarsi il volto, sempre e comunque, indipendentemente dal fatto che si indossino i guanti o meno. Tutto questo poi vale anche all'interno di un supermercato, lo chiarisce sempre l'Oms che rileva come l'uso dei guanti non sia raccomandato nemmeno nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, poiché il virus può sempre essere veicolato da una superficie all'altra anche attraverso i guanti, può essere trasferito dal guanto al naso o alla bocca se ci si tocca il volto e, ancora, può trasferirsi alle mani quando li si toglie in modo non corretto. In conclusione, vi è infine solo un'unica perplessità al riguardo: l'Oms ha diffuso queste indicazioni non ieri, nemmeno oggi, ma originariamente il 9 marzo scorso e poi il 16 maggio, possibile che fino ad oggi nessuno se ne sia mai accorto?

Guanti al supermercato contro Covid-19? - Organizzazione mondiale della salute

Il tweet del 12 marzo 2020 dell'Oms sull'uso dei guanti contro il virus