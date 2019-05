A Verona il premio "Asthma training & teens": gioco di squadra per sconfiggere l’asma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Ritorna a Verona il Premio Nazionale ASTHMA TRAINING & TEENS riconquistato dall’ITI Guglielmo Marconi che si è ancora distinto per l’impegno nella tutela e promozione della salute degli studenti. La cerimonia chiuderà la II° edizione di ASTHMA TRAINING & TEENS, campagna medico educazionale patrocinata da SIAAIC, FEDERASMA, tantissime ULSS ed ospedali. L’iniziativa prende spunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per informare e sensibilizzare i giovani a prendersi cura della propria salute, approfondendo problemi di respirazione partecipando allo screening sull’asma al termine di ogni lezione tenuta da medici specialisti immunologi, allergologi, pneumologi e pediatri.

Info: https://campagnasanitaria.wixsite.com/asthmatrainingteens.

Questa campagna medico educazionale sull’asma senza scopo di lucro è realizzata con il contributo non condizionante de A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, Novartis Farma, GSK, Alk Abellò, Thermo Fisher, Stallergenes Italia, Astra Zeneca, Lofarma. ASTHMA TRAINING & TEENS da anni svetta al vertice delle campagne medico educazionali nazionali coinvolgendo un imponente numero di classi in tutte le regioni della penisola. Il progetto nasce dall’idea della dott.ssa Mariaelisabetta Conte Immunologa allergologa e dalla fertile collaborazione di Educational Provider Agency (https://educationalproagency.wixsite.com/provider).

Il premio è sostenuto quest’anno da A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e verrà consegnato al Dirigente scolastico dell’ITI Guglielmo Marconi di Verona per avere coinvolto oltre 900 studenti in due mattinate. Le lezioni sono state tenute dalla dott.ssa Elisa Olivieri che è riuscita a suscitare l’attenzione dei giovani sui pericoli dell’asma bronchiale non diagnosticato e sulla pericolosità della mancata aderenza terapeutica.

Presenzieranno alla cerimonia del 31 maggio 2019 alle 11.30 l’Assessore Francesca Briani delegata alle Politiche giovanili del Comune di Verona, il Prof. Giuseppe Venturini incaricato dei rapporti con l’utenza e progetti scuole U.S.R. per il Veneto Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona, il Prof. Gianerico Senna Primario Reparto di Allergologia AOUIV delegato a rappresentare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e la Presidenza SIAAIC, la Dott.ssa Elisa Olivieri docente AT&T - Medico specialista Reparto di Allergologia Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, la Dott.ssa Mariaelisabetta Conte immunologa allergologa Direttore Medico Scientifico Campagna Medico Educazionale A&T e la Dott.ssa Cristina Scaletti immunologa allergologa ricercatrice universitaria del Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica dell’Università degli Studi di Firenze e docente AT&T.

Gallery