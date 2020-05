Prelievi ed esami nel laboratorio di analisi di Negrar, via alle prenotazioni

L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar prosegue nella messa in atto di tutte le misure necessarie per rendere l'ospedale un luogo sicuro in questa Fase 2 dell'emergenza coronavirus.

Da martedì 19 maggio saranno attivi i sistemi di prenotazione obbligatoria per effettuare i prelievi e gli esami nel laboratorio di analisi. Si può fissare l'ora e il giorno online sul sito web www.sacrocuore.it cliccando «Prelievo senza coda». Oppure telefonando al numero 045.6013081 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. La prenotazione consente di rispettare le norme anti-contagio, ma anche di evitare fastidiose attese. Il giorno dell'esame saranno sempre richiesti: la prescrizione medica, la tessera sanitaria e il codice di prenotazione.

Al laboratorio di analisi si accede dopo aver varcato il check point all'ingresso. Qui il personale dedicato provvede alla misurazione della temperatura corporea, a verificare la presenza della mascherina e a chiedere la detersione delle mani con gel idroalcolico. Con una temperatura corporea superiore a 37,5° l'accesso in ospedale sarà sottoposto a parere medico. Ad ogni visitatore viene consegnato un «lasciapassare» da mostrare all'ingresso di ogni reparto e servizio. Anche la sala di attesa del laboratorio è stata allestita per il rispetto del distanziamento sociale, con la riduzione dei posti a sedere di almeno un terzo.