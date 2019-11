Visita dell'Ass. alla sanità Lanzarin agli ospedali di Malcesine, Bussolengo e Zevio

Giornata tutta veronese quella di lunedì 18 novembre per l’assessore alla sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin. Al mattino, alle ore 10, l’assessore interverrà – in apertura dei lavori – al convegno su "Il nuovo percorso per il trattamento dei pazienti asmatici presso l’Istituto Pio XII di Misurina" organizzato dalla Regione nella sala convegni del centro "G.Marani" dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto, con il segretario generale della sanità veneta Domenico Mantoan, il direttore generale del Pio XII e con i pediatri e i pneumologi delle cliniche universitarie di Padova e di Verona, sullo stato delle cure e sugli approcci terapeutici più avanzati per i bambini affetti d’asma.

Successivamente l’assessore sarà a Malcesine, dove alle 12.30 visiterà l’ospedale del litorale orientale gardesano e incontrerà medici e operatori sanitari, il sindaco Giuseppe Lombardi. gli amministratori locali e i comitati Licsoom, Aidm e Amici dell’Ospedale in merito al futuro del presidio sanitario e dei servizi territoriali del comprensorio. La giornata proseguirà con le visite programmate all’ospedale di Bussolengo, dove incontrerà i comitati per l’Orlandi (ore 15.30 circa), e all’ospedale di Zevio (ore 17.30).