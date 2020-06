Tutti i farmacisti di Verona sottoposti a tampone sono risultati negativi al virus

Secondo quanto si apprende da una nota di Federfarma Verona, sono risultati tutti negativi i tamponi rinofaringei per l’individuazione di eventuali positivi al Sar-CoV-2 eseguiti dall’Azienda Ulss 9 Scaligera su 1.269 farmacisti e personale non farmacista che opera nelle farmacie di Verona e provincia. L’alto numero di esami diagnostici effettuati, grazie alla partecipazione del 90% dei soggetti invitati, mette in evidenza il comportamento virtuoso adottato da titolari e direttori di farmacia attivatisi immediatamente per la sicurezza di utenti e lavoratori già a partire dalla fine di febbraio. I test sono stati effettuati in quattro punti di prelievo: Ospedali di San Bonifacio, Legnago, Bussolengo e una postazione mobile in zona Fiera a Verona. A breve il secondo screening come da indicazioni ministeriali, perché i farmacisti sono operatori sanitari che lavorano in prima linea a stretto e continuo contatto con il pubblico.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito ottimale di questa indagine e ringrazio dell’Ulss 9 Scaligera il direttore generale Pietro Girardi e Luigi Mezzalira responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale nonché Giovanna Scroccaro responsabile regionale della Direzione farmaceutico, protesica dispositivi medici, che hanno posto in essere la complessa macchina organizzativa con i punti di prelievo provinciali ai quali si sono recati in forma volontaria farmacisti e collaboratori. - afferma Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - Abbiamo la conferma che quanto messo in atto fino ad ora ha dato i suoi frutti a vantaggio di tutta la collettività anche perché i protocolli preventivi adottati all’interno della farmacia sono stati quotidianamente trasferiti in forma di consiglio al cittadino che ci chiedeva molto allarmato indicazioni precise per la tutela propria e dei familiari. Distanziamento, gel alcolici, frequenti e accurati lavaggi delle mani, mascherine, divisori in plexiglass, ma anche le doppie e impegnative turnazioni del personale: tutto è servito per la preservazione della salute. La farmacia veronese, quindi è ufficiale perché lo confermano i numeri, è un presidio sanitario sicuro anche in rapporto al Covid-19. Ora possiamo guardare con rinnovata fiducia al futuro mantenendo comunque attive le corrette misure preventive indicate, nel loro evolversi, dal Ministero della Salute e chiedendo ai nostri utenti di rispettarle come hanno fatto fino ad oggi, per il bene di tutta la comunità. Il virus non è sconfitto, il contagio non si è azzerato e potrebbe riprendere da un momento all’altro secondo le tipiche ondate epidemiologiche. Serve ancora un corale lavoro di squadra».

«Mi complimento per il lavoro fatto e per i risultati conseguiti. - commenta Pietro Girardi direttore generale Aulss 9 Scaligera - Da alcuni anni le farmacie sono dalla popolazione intese non più solo come “di fiducia”, ma anche come farmacie “dei servizi”. Il comportamento virtuoso della categoria anche nel periodo del coronavirus dimostra l'importanza del loro servizio per i cittadini. La nostra Azienda ha collaborato con grande piacere anche in questa occasione a dimostrazione che dialogo costruttivo e collaborazione tra le parti valorizza questo importante servizio a favore della comunità veronese. Ricordo in merito a testimonianza di ciò il coinvolgimento delle farmacie in campagne di prevenzione e screening insieme promosse, tema a cui daremo sempre grande attenzione».