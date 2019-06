Convegno a Verona sulle nuove frontiere nella lotta contro il cancro

Sono più di cento in Italia i centri certificati e accreditati per l'esecuzione dei test molecolari. Si tratta di esami che permettono di individuare in anticipo la cura adatta a ogni paziente colpito da tumore.

L'Italia è al vertice a livello europeo nell'oncologia di precisione, proprio grazie alla rete nazionale per i test bio-molecolari istituita da Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Siapec-Iap (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica). Un network unico in Europa.

Dal risultato dei test molecolari dipende la scelta del trattamento più efficace, evitando ai pazienti inutili tossicità e consentendo risparmi per il sistema sanitario. I test molecolari oggi sono utilizzati nelle tre neoplasie più frequenti, quelle della mammella (52.800 nuovi casi in Italia nel 2018), del colon-retto (51.300) e del polmone (41.500), oltre che nel melanoma (13.300) e nel tumore dello stomaco (12.700).

Alle nuove frontiere nella lotta al cancro, Aiom ha dedicato il convegno nazionale «2019 Aiom review: from Chicago to Verona», che si è tenuto in Gran Guardia a Verona con la partecipazione di oltre 500 oncologi da tutta Italia. «L'oncologia di precisione è stata al centro del più importante congresso mondiale di oncologia medica, che si è svolto recentemente a Chicago - ha spiegato Stefania Gori, presidente nazionale Aiom e direttore del dipartimento oncologico dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar - Aiom ha costruito, in collaborazione con altre società scientifiche, un programma di verifica della qualità dei laboratori che eseguono test di patologia molecolare in linea con gli standard europei. I controlli di qualità sono infatti realizzati utilizzando criteri organizzativi e di valutazione concordati con altre società scientifiche europee. I risultati hanno mostrato che i laboratori italiani eseguono test molecolari con un ottimo livello di qualità, come testimoniato dalla elevata percentuale di laboratori che superano i controlli».

«L’obiettivo dell'oncologia di precisione è colpire il tumore agendo sul suo tallone d'Achille, cioè sulla mutazione genetica che ne è all’origine - ha spiegato Pierfranco Conte, coordinatore della rete oncologica veneta e direttore della divisione di oncologia medica 2 all'Istituto Oncologico Veneto - Per questo, è necessario aprire l'oncologia ai big data, alla grande mole di informazioni che provengono anche dai pazienti del "mondo reale", come gli anziani o le persone più fragili perché colpite da numerose patologie, di solito non coinvolti negli studi clinici. Banche dati connesse fra loro permetteranno agli oncologi di disporre di più conoscenze e di assumere le decisioni migliori per i pazienti».

Anche l'immuno-oncologia, che si fonda sul potenziamento del sistema immunitario contro il tumore, rientra nel concetto di oncologia di precisione e la stimolazione del sistema immunitario ha dato risultati importanti anche nelle forme triplo negative di carcinoma mammario metastatico, che costituiscono il 15% del totale. Inoltre, l'immunoterapia sta segnando passi in avanti significativi nel melanoma e nel tumore del polmone.

Nel 2018, in Italia, sono stati stimati 373.300 nuovi casi di tumore: quello della mammella è diventato il più frequente e si colloca in prima posizione anche in Veneto (4.750 nel 2018). «Il 20% delle diagnosi di carcinoma mammario riguarda pazienti under 50, spesso molto attive sia in famiglia che nella professione. Per le pazienti con forma metastatica di carcinoma mammario, abbiamo a disposizione dei farmaci, gli inibitori delle cicline, che associati ad ormonoterapia determinano una lunga sopravvivenza libera da progressione», ha sottolineato la presidente Gori.