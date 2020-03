Coronavirus «#iorestoacasa» e in sicurezza: i consigli dell'Iss per abitare gli ambienti chiusi

Sul portale ufficiale dell'Istituto superiore di sanità è possibile trovare una serie di utili raccomandazioni per prevenire il contagio da nuovo coronavirus "Sars-CoV-2" e limitare quanto prima la pandemia in atto.

Si tratta di raccomandazioni in particolare rivolte alla gestione degli spazi chiusi, una serie dunque di consigli molto utili in un periodo in cui la raccomandazione principale che giunge da ogni dove è quella appunto di «restare a casa», proprio per evitare il propagarsi del contagio. Vediamo dunque di seguito quali sono queste raccomandazioni.

Ricambio dell’aria

Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.

Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.

Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte.

Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).

Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.

Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione

A casa

Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici

Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2 ).

Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.

Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

Attenzione alle sigarette

L'Istituto superiore di sanità ha poi sottolineato che «studi recenti condotti in Cina indicano un aumento significativo del rischio, di almeno 3 volte, di sviluppare polmonite severa da COVID-19 in pazienti con storia di uso di tabacco rispetto a non fumatori».

Anche sulla base di questi studi, dunque, l'Istituto superiore di sanità ha lanciato questo invito a tutti i soggetti fumatori: «Sfrutta il maggior tempo libero e la necessità di cambiamento delle abitudini giornaliere per abbandonare il consumo dei prodotti del tabacco e di nicotina. Chiama il Numero Verde ISS contro il Fumo 800 554088 per informazioni e sostegno nel cambiamento».

FONTE: Istituto superiore di sanità