Virus, il dg Ulss9 Scaligera Girardi: «In dieci giorni rischiamo di ritrovarci nella situazione di prima»

Il dg dell'Ulss9 Scaligera Pietro Girardi ha voluto divulgare una serie di raccomandazioni nei confronti dei cittadini in merito ai comportamenti da mantenere in questa delicata fase di riapertura e ripresa delle attività, ivi comprese quelle sociali.

Nel suo intervento il dg Pietro Girardi ha ricordato gli oltre 500 morti a Verona e le 1.800 persone che hanno perso la vita in Veneto, oltre alle 19mila persone contagiate in tutta la regione. Girardi ha poi evidenziato come in questa fase sia molto importante il rispetto delle norme, il corretto uso delle mascherine, poiché in alternativa «in dieci giorni rischiamo di ritrovarci esattamente nella situazione in cui eravamo prima, stiamo rischiando tanto».